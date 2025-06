L' amministrazione comunale incontra i cittadini per discutere del nuovo Piano Urbanistico Generale

Un’occasione di confronto aperto e costruttivo tra amministrazione e cittadini, fondamentale per modellare un futuro urbano sostenibile e inclusivo. La partecipazione attiva della comunità è il cuore di questa trasformazione, e ogni voce conta nel definire le strategie che plasmeranno Catania di domani. Continuate a seguirci: insieme possiamo creare una città più vivibile e in armonia con le vostre esigenze.

Prosegue il percorso partecipativo promosso dall’amministrazione comunale di Catania per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale. Lo scorso 12 giugno si è tenuto il Forum sul tema “L’abitare tra centro e periferia. Analisi delle esigenze della popolazione urbana”, un’occasione di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - L'amministrazione comunale incontra i cittadini per discutere del nuovo Piano Urbanistico Generale

In questa notizia si parla di: amministrazione - comunale - piano - urbanistico

Colleferro. “Job Day”. Una bella iniziativa voluta dall’Amministrazione Comunale rivolta a coloro che sono in cerca di un’occupazione… - Il Colleferro Job Day, in programma il 18 giugno in Piazza dei Cosmonauti, è un'importante iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per aiutare chi è in cerca di occupazione a trovare nuove opportunità.

Piano Urbanistico Arenili: al via le procedure e l’incontro partecipato con la cittadinanza A seguito dell’approvazione del Piano Operativo, l’Amministrazione comunale ha avviato le procedure di adozione dello specifico Piano Urbanistico Attuativo (PUA) deg Vai su Facebook

Piano urbanistico Santa Teresa, passerà invano un'altra legislatura? C'è un'interrogazione; Arzachena, il piano urbanistico comunale in Consiglio per la riapprovazione; Il Pua “supera” l’esame del consiglio comunale.

Arzachena, il piano urbanistico comunale in Consiglio per la riapprovazione - L’appuntamento per la riapprovazione del PUC è per domani, lunedì 16 giugno, alle 9:30. Lo riporta msn.com

Piano Urbanistico a Pollena Trocchia, martedì incontro pubblico - È questo il titolo scelto per l’appuntamento di informazione e partecipazione messo in calendario dall’Amministrazione ... napolivillage.com scrive