L’America sull’orlo di una guerra civile pensa di superare il bipartitismo E noi?

Dante Alighieri rappresenta la visione dell’Apocalisse con «un vecchio solo venir, dormendo, con la faccia arguta». Faccia arguta a parte, le immagini televisive del settantanovenne Trump che guarda annoiato la parata militare, ideata e organizzata a Washington anche per festeggiare il suo compleanno, mentre il mondo brucia e l’America è sull’orlo di una guerra civile, sono forse la rappresentazione più esatta dei guai globali in cui ci troviamo. L’aggressione imperialista russa all’Ucraina continua, il Grande Medioriente è impegnato in una guerra considerata esistenziale dai due principali attori, le tensioni tra India e Pakistan sono al massimo, la Cina pensa di prendersi Taiwan, l’Europa non è pronta né a difendersi militarmente dalla Russia né commercialmente da Trump, anche per gretti o futili interessi nazionali degli Stati membri, che invece avrebbero tutto l’interesse – un interesse vitale – a collaborare tutti insieme. 🔗 Leggi su Linkiesta.it