L’alleanza contro i tiranni è stato il motore dell’evoluzione sociale umana

Gli animali traggono molti vantaggi dal vivere in gruppo. Innanzitutto, rende molto più facile trovare un partner; permette di cacciare in branco con successo; offre la sicurezza del numero e la protezione dai predatori. Ma rispetto alle greggi di gnu o ai banchi di pesci, nelle società umane c’è molta più complessità. Abbiamo un’incredibile propensione a collaborare. La chiave del successo umano non è stata solo la nostra capacità nell’uso di strumenti, resa possibile dall’abilità delle nostre mani, ma anche la nostra volontà di offrirci un aiuto a vicenda, anche se non siamo imparentati o è improbabile che ci incontreremo di nuovo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’alleanza contro i tiranni è stato il motore dell’evoluzione sociale umana

