L’all-in di Netanyahu | distruggere la Repubblica Islamica e plasmare la Grande Israele

L'escalation tra Iran e Israele, culminata nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2025, segna una svolta epocale nel panorama geopolitico del Medio Oriente. Netanyahu, con l’obiettivo di distruggere la Repubblica Islamica e plasmare la Grande Israele, ha aperto un nuovo capitolo di tensioni e conflitti. Nei decenni successivi alla rivoluzione del 1979, il confronto tra Iran khomeinista e le potenze occidentali si era mantenuto su un equilibrio precario; ora, tutto sta per cambiare drasticamente.

L’escalation esplosa nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2025 che coinvolge la Repubblica Islamica d’Iran e lo Stato d’Israele segna un momento storico, una vera e propria soluzione e di continuità , non soltanto nelle relazioni tra i due Paesi, ma per la Regione stessa. Se nei 40 anni successivi alla rivoluzione del 1979, il conflitto fra l’Iran khomeinista e i suoi principali avversari, Stati Uniti e Israele, si era mantenuto a un livello di bassa intensità , in seguito allo scoppio del conflitto a Gaza, il 7 ottobre 2023, questo modus operandi nel confronto tra i due Paesi si è sostanzialmente modificato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

In un appello pubblicato da Narges Mohammadi su Instagram, un gruppo di figure storiche della resistenza iraniana chiede la fine della guerra, del programma nucleare e della Repubblica Islamica stessa - In un momento di crisi senza precedenti per il Medio Oriente, dove la tensione tra Iran e Israele rischia di scatenare un conflitto regionale disastroso, un gruppo di figure storiche della resistenza iraniana ha preso parola.

suo avversario n.1 nella regione (poi un giorno sarà il turno della Turchia...). Quindi Israele rischia il tutto per il tutto, con il governo di Netanyahu che cerca di tirare dentro Trump (e quindi gli USA) nella guerra finale contro la Repubblica islamica. Ci riuscirà ? P Vai su X

Questa notte Netanyahu ha ordinato di bombardare l’Iran. Un impianto di arricchimento dell’uranio è stato colpito e sono stati uccisi i due più alti capi militari della Repubblica islamica. Così Nives Manara. #iran #guerra #israele #netanyahu #satira #satirapoliti Vai su Facebook

