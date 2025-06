L’all-in di Netanyahu | distruggere la Repubblica Islamica e plasmare il Grande Israele

L’escalation tra Iran e Israele scoppiata nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2025 segna un punto di svolta senza precedenti, con Netanyahu che punta a distruggere la Repubblica Islamica per plasmare il grande Israele. Questo momento storico non riguarda solo due nazioni, ma ridefinisce il futuro dell’intera regione. Nei quaranta anni successivi alla rivoluzione del 1979, il conflitto si era mantenuto su un livello di tensione costante, ma ora tutto cambia radicalmente.

L'escalation esplosa nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2025 che coinvolge la Repubblica Islamica d'Iran e lo Stato d'Israele segna un momento storico, una vera e propria soluzione e di continuità, non soltanto nelle relazioni tra i due Paesi, ma per la Regione stessa. Se nei 40 anni successivi alla rivoluzione del 1979, il conflitto fra l'Iran khomeinista e i suoi principali avversari, Stati Uniti e Israele, si era mantenuto a un livello di bassa intensità, in seguito allo scoppio del conflitto a Gaza, il 7 ottobre 2023, questo modus operandi nel confronto tra i due Paesi si è sostanzialmente modificato.

In un appello pubblicato da Narges Mohammadi su Instagram, un gruppo di figure storiche della resistenza iraniana chiede la fine della guerra, del programma nucleare e della Repubblica Islamica stessa - In un momento di crisi senza precedenti per il Medio Oriente, dove la tensione tra Iran e Israele rischia di scatenare un conflitto regionale disastroso, un gruppo di figure storiche della resistenza iraniana ha preso parola.

