Finalmente è arrivata. Dopo una lunga attesa l’Italia conquista il metallo più pregiato ai Campionati Europei 2025 di scherma, rassegna attualmente in fase di svolgimento proprio nel nostro Paese, precisamente a Genova. Guilaume Bianchi si è infatti imposto nel fioretto maschile, rendendosi artefice di una fase finale condotta con grande personalità e culminata con un ultimo atto dominato in lungo e in largo. Si tratta del primo trionfo in ambito continentale per l’azzurro, ciliegina sulla torta di una giornata perfetta. Un risultato che, inutile dirlo, dà fiducia in vista del futuro. Bianchi ha cominciato il suo ultimo segmento di gara superando in semifinale all’ultima stoccata lo spagnolo Carlos Llavador dopo una rimonta granitica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’AGOGNATO ORO! Guillaume Bianchi spezza il tabù a Genova e si laurea campione d’Europa del fioretto! Bronzo per Marini

