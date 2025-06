Lago Kaindy Kazakhstan | la foresta sommersa più spettacolare dell’Asia Centrale

Nel cuore dell’Asia Centrale, tra le maestose montagne del Tien Shan, si cela una meraviglia naturale che lascia senza fiato: il lago Kaindy. Questa incredibile foresta sommersa, immersa in acque cristalline e di un turchese irresistibile, rappresenta uno dei fenomeni più affascinanti del Kazakistan. Un luogo magico che unisce mistero e bellezza, attirando avventurieri e appassionati di natura da tutto il mondo. Preparati a scoprire un angolo di paradiso nascosto.

Nel cuore dell’Asia Centrale, dove le montagne del Tien Shan si ergono maestose contro il cielo infinito, si nasconde uno dei fenomeni naturali più straordinari del pianeta. Il lago Kaindy è uno dei siti turistici più popolari del Kazakistan, situato ad un’altitudine di 1667 metri sul livello del mare nella gola di Kungey Alatau. Questo specchio d’acqua color turchese racchiude un segreto che sfida ogni logica: una foresta sommersa perfettamente conservata che emerge dalle sue acque cristalline come fantasmi argentati di un mondo perduto. La nascita di un miracolo geologico. La storia di Kaindy inizia un secolo fa, quando la natura decise di creare un’opera d’arte senza precedenti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Lago Kaindy Kazakhstan: la foresta sommersa più spettacolare dell’Asia Centrale

In questa notizia si parla di: lago - kaindy - foresta - sommersa

Lago Kaindy, misteriosa meraviglia della natura dove gli alberi emergono dall’acqua; Kazakistan: lo splendido lago con la foresta sommersa; L'incantata foresta sommersa del lago Kaindy.

Scopri il lago Kaindy: un gioiello sommerso nel cuore del Kazakistan - Il Lago Kaindy si trova nel Parco Nazionale dei Laghi Kolsai, a circa duemila metri sopra il livello del mare, nella regione di Almaty, in Kazakistan. Lo riporta viaggiamo.it

L'incantata foresta sommersa del lago Kaindy - Questa settimana in Postcards visitiamo un luogo insolito nella regione di Almaty, in Kazakistan: una foresta sommersa. Come scrive it.euronews.com