Lago di Como controlli con il Telelaser sulla Regina | moto oltre i limiti di velocità pioggia di multe

Durante il weekend, la polizia di Como ha rafforzato i controlli sulla SS340 Regina, utilizzando il telelaser per individuare le moto che superano i limiti di velocità. In un tratto particolarmente trafficato e pericoloso tra Cernobbio e Laglio, sono state elevate numerose multe a conducenti imprudenti. La sicurezza sulle strade del Lago di Como diventa sempre più prioritaria: un impegno che dimostra come l’equilibrio tra divertimento e responsabilità sia fondamentale per tutti.

