Lago di Bilancino bambino morto mentre fa il bagno | aperto fascicolo per omicidio colposo

Una tragedia sconvolge il Lago di Bilancino: un bambino di 10 anni ha perso la vita durante un bagno domenicale. La vicenda ha scatenato un’indagine aperta per omicidio colposo, con l’autopsia già disposta per chiarire le cause di questa drammatica perdita. Mentre si attendono i risultati, la comunità si stringe nel dolore e nella speranza di fare luce su quanto accaduto, affinché nessun’altra famiglia debba affrontare simili orrori.

E' stata disposta l'autopsia sul corpo del bambino di 10 anni morto ieri, domenica 15 giugno 2025, mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lago di Bilancino, bambino morto mentre fa il bagno: aperto fascicolo per omicidio colposo

In questa notizia si parla di: lago - bilancino - bambino - morto

Lago di Bilancino ancora al centro diei campionati italiani di triathlon medio - Il Lago di Bilancino a Barberino di Mugello torna protagonista dei Campionati Italiani di Triathlon Medio, un evento imperdibile per gli appassionati di multisport.

EDIT: È morto il bambino di 10 anni che era sparito mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino. I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo senza vita. --- Sparita mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino una bambina di 10 anni. Appena scattato l’allar Vai su Facebook

Bambino di 10 anni morto nel #lago di Bilancino: era in spiaggia con la famiglia. «All'improvviso non lo hanno visto più» Vai su X

Muore a 10 anni mentre nuota nel lago di Bilancino. Ritrovato il corpo senza vita; ++ Morto il bimbo di 10 anni scomparso nel lago Bilancino ++; È stato un tragico fine settimana: tanti ragazzi morti in acqua.

Lago di Bilancino, bambino di 10 anni fa il bagno e sparisce: trovato morto - Un bambino di 10 anni è morto facendo il bagno nel lago di Bilancino, a Barberino di Mugello (Firenze). Secondo tg.la7.it

Bambino di 10 anni morto mentre fa il bagno nel lago di Bilancino: recuperato il corpo senza vita - Tragedia questo pomeriggio al lago di Bilancino, a Barberino di Mugello (Firenze), dove è morto un bambino di 10 anni mentre faceva il bagno. Da msn.com