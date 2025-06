L’agente di Dovbyk | La Roma comprerà un attaccante ma Gasperini punta su di lui

L’estate si fa intensa nel mondo del calcio di Serie A, e a Roma le novità sono all’ordine del giorno. Con l’attaccante Dovbyk che potrebbe essere il prossimo colpo, mentre Gasperini punta su di lui per rinforzare l’Atalanta, il mercato si infiamma. Junichi e altri protagonisti affrontano il loro futuro tra conferme e incertezze, rendendo questo giugno un mese di grandi decisioni e strategie vincenti. Restate con noi, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Giugno di riflessioni, come è normale che sia per tutte le squadre di Serie A, sui giocatori presenti in rosa, tra chi va verso la riconferma e chi invece dovrà trovarsi una nuova sistemazione. In casa Roma sono tanti quelli che devono ancora scoprire il loro futuro, ma molto si sta già muovendo: Svilar è vicino al rinnovo, N’Dicka vede ancora giallorosso nel suo futuro, Angelino lascerà spazio ad un De Cuyper nel mirino, e poi c’è un Dovbyk sulla bocca di tutti. Si parla di un ucraino non particolarmente apprezzato da Gasperini e possibile partente, ma pare non essere così. Almeno stando alle parole del suo agente Oleksander Liundovsky, che al Messaggero non si è di certo risparmiato: “ Dovbyk resterà alla Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it