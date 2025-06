Ladri nell' orto sociale a Battipaglia | rubata una zappatrice

Ancora una volta, l'orto sociale di Battipaglia viene violato da ignoti che rubano strumenti preziosi come la zappatrice, minacciando il cuore della comunità e il suo senso di solidarietà. Questi episodi ripetuti alimentano un senso di insicurezza e impotenza, lasciando i cittadini a chiedersi quanto ancora si debba tollerare questa escalation di furti e vandalismi, che rischiano di compromettere il valore e la speranza di un luogo condiviso.

Questa notte è per l'ennesima volta, si sono introdotti nell'orto sociale nei pressi del Viale della Libertà, personaggi sconosciuti, facendo razzia di una zappatrice custodita e chissà di cos'altro. La cosa ormai va avanti da tempo senza pensare che dietro tutto ciò ci sono energie di ogni.

