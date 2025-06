Ladri a casa del consigliere comunale messi in fuga dall' allarme

Ladri a Cadoneghe messi in fuga dall'allarme, un episodio che desta preoccupazione tra i cittadini. Nella notte tra sabato e domenica 15 giugno, una villa è stata presa d'assalto e un tentativo di furto si è verificato presso l'abitazione del consigliere comunale Franco Girardello. Gli investigatori sospettano che si tratti della stessa banda, sfuggita rapidamente a bordo di un'auto. Sono momenti di tensione che richiedono pronta attenzione da parte delle forze dell'ordine per garantire sicurezza e serenità alla comunità.

Emergenza furti a Cadoneghe. Nella notte a cavallo tra sabato e domenica 15 giugno si è registrato un assalto ad una villa e un tentato furto a casa del consigliere comunale Franco Girardello. Gli episodi sarebbero riconducibili alla medesima banda che poi si è dileguata a bordo di un'auto.

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno un gruppo di malviventi ha preso di mira la zona di Cadoneghe vecchia.