Laboratorio di cittadinanza riflessiva | all' Epyc un incontro-confronto per stare e pensare insieme

di riflessiva si propone come un ponte tra le persone, uno spazio di confronto e crescita condivisa. Domenica 22 giugno all'Epyc di Palermo, un'occasione per riscoprire il valore del pensiero collettivo, ascoltare altre voci e rafforzare il senso di comunità. Unisciti a noi per vivere un momento di arricchimento e stimolo, perché insieme possiamo costruire una cittadinanza più consapevole e aperta. La partecipazione è il primo passo verso un cambiamento reale.

Il laboratorio di Cittadinanza riflessiva torna a Palermo domenica 22 giugno (giorno esente da ZTL e da strisce blu) all'Epyc (via Pignatelli Aragona, 40). Come emerso nei precedenti incontri, viviamo (e soffriamo) un'epidemia di solitudine e di assenza di pensiero e di dialogo.

