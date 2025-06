La verdesca avvistata a Torre Faro non nuotava insieme ai suoi cuccioli | ecco cosa accade davvero nel video

Una scena affascinante catturata al largo di Torre Faro sta creando curiosità e dibattiti tra gli appassionati di biologia marina. Nel video virale, una verdesca sembra circondata da pesci più piccoli, scambiati per i suoi cuccioli, ma la verità è ben diversa: si tratta di pesci pilota, non di piccoli squali. Scopriamo insieme cosa accade davvero in questo affascinante incontro sotto il mare.

