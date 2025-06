La vera sfida per l’Europa | quali sono le idee fondanti per un serio processo ricostruttivo

La vera sfida per l’Europa di oggi e di domani non risiede solo nelle cifre economiche o nelle emergenze migratorie, ma nella capacità di riscoprire e rafforzare i propri principi fondanti. È questa consapevolezza della propria civiltà, radicata in principi millenari, che permette all’Europa di essere protagonista attivo nel mondo in continua trasformazione. Solo attraverso questa identità forte e condivisa potrà affrontare con successo le sfide future, plasmando un destino europeo autentico e sostenibile.

Qual è la vera sfida per l'Europa di oggi e di domani? Non sono lo spread, i parametri da rispettare, le politiche del rigore. Paradossalmente neppure l'emergenza immigrazione e le relative politiche di contenimento. È ancora e sempre la consapevolezza rispetto alla propria civiltà, ai principi millenari che l'hanno informata, ed insieme la possibilità-capacità di farsi soggetto attivo sugli scenari di un mondo in trasformazione, percorso da guerre e nuovi, complessi processi geopolitici di "assestamento". I conti debbono essere fatti a partire dai contesti in cui ci si trova ad operare. Dai numeri che rimarcano il quadro generale e la necessità di misurarsi ad armi pari sui grandi scenari internazionali e rispetto alle sfide in atto.

