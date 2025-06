La vendetta di Lukaku | il post ‘polemico’ e la frecciata agli scettici

Romelu Lukaku si prende la scena con una mossa che ha fatto discutere: il suo video polemico e la frecciata agli scettici sono il chiaro messaggio di un attaccante tornato protagonista. La scelta di lasciar partire Osimhen per puntare su Lukaku si è rivelata vincente, grazie alla sintonia perfetta tra lui e mister Conte, che va oltre il campo. E ora, gli occhi sono tutti puntati sulla prossima mossa del gigante belga.

Romelu Lukaku si vendica dopo una stagione vissuta da assoluto protagonista al Napoli: il suo video contro gli scettici Lasciar partire Osimhen per prendere Romelu Lukaku sembrava poter essere una mossa azzardata. Ma qualcuno ha sottovalutato la sintonia tra mister Conte e il suo attaccante, che va ben oltre il rapporto professionale. Appena il mister è sbarcato a Napoli, ha indicato alla dirigenza un solo nome per sostituire il nigeriano: Romelu Lukaku. È stato accontentato tardi, ma a causa di vicissitudini e problemi legati alla cessione di Osimhen, oltre alle richieste del Chelsea, in possesso del cartellino dell’ex Roma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - La vendetta di Lukaku: il post ‘polemico’ e la frecciata agli scettici

In questa notizia si parla di: scettici - lukaku - vendetta - post

La vendetta di Lukaku: il post ‘polemico’ e la frecciata agli scettici.

Biraghi II, la vendetta. Contro gli scettici - Dal sinistro di Biraghi sono sgorgati cross di qualità, non uno o due, di più, tutti calibrati per il colpitore di testa centrale: all’Inter c’era Lukaku e ci si può immaginare in quale ... Riporta lanazione.it

Così Lukaku ha perso la faccia con l’Inter: scarsa personalità, vanità, vendetta - Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku) E quando Romelu è entrato a Istanbul effettivamente ... Scrive corriere.it