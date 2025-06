La vacanza? Ci pensa l’influencer. Ma ora i paradisi terrestri tremano.

La vacanza si trasforma sotto il tocco degli influencer, che rendono ogni angolo del pianeta un sogno da condividere. Ma ora, i paradisi terrestri rischiano di essere sovraffollati e svuotati della loro autenticità . Da Roccaraso a Formentera, le rotte del desiderio cambiano, guidate da chi sa come catturare l’attimo perfetto. I travel influencer riscrivono le mappe del viaggio, creando un nuovo paradigma di turismo digitale e irresistibile.

Persino i dilettanti sanno trasformare Roccaraso nella nuova St. Moritz. I professionisti, poi, per eccesso di zelo intasano le Baleari e vengono licenziati dal governo regionale che li aveva ingaggiati con lo scopo di spalmare il turismo oltre la solita Formentera. Stanno alle agenzie di viaggio come lo smartphone alle vecchie cabine telefoniche, il reel al depliant con le palme. I Travel influencer riscrivono le rotte del desiderio, trasfigurano la geografia in sogno, istigano nuovi bisogni. E hanno in mano le nostre vacanze. Se all'improvviso vi viene voglia di fare un salto nella città "più sporca, anarchica e affollata del mondo" la colpa è di Nicolò Balini, che con il suo Humansafari trascina 1,12 milioni di follower a Dacca, Bangladesh, dove è stato ad aprile.