La tv di stato iraniana è stata attaccata in diretta

Un evento sorprendente scuote il Medio Oriente: la TV di stato iraniana è stata colpita in diretta, interrompendo le trasmissioni e alzando la tensione tra le nazioni. Fonti ufficiali iraniane accusano Israele di un attacco, mentre il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, aveva già lasciato intendere azioni di questo tipo. Cosa succederà ora? La regione si prepara a nuovi sviluppi in un clima di crescente incertezza e conflitto.

BREAKING: Iran’s state TV says it is being attacked by Israel. pic.twitter.com1wKC9BgWD5 — Clash Report (@clashreport) June 16, 2025 . L'emittente ha interrotto le trasmissioni. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, aveva. 🔗 Leggi su Today.it