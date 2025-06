La Triennale nei quartieri Domani sbarca alla Barona

Domani la Triennale nei quartieri arriva alla Barona, portando l’arte e la cultura direttamente nel cuore di Milano. Con il progetto Triennale on Tour, parte integrante della 24ª Esposizione Internazionale Inequalities, si apre un dialogo vivo e partecipativo tra cittadini e temi sociali. Attraverso un innovativo mezzo mobile, questa iniziativa trasforma lo spazio pubblico in un laboratorio di riflessione, coinvolgendo attivamente la comunità. Un’occasione unica per avvicinare l’arte alle persone e farne un motore di cambiamento.

Sbarca nel municipio 6, alla Barona, Triennale on Tour, il progetto che nell’ambito della 24esima Esposizione Internazionale Inequalities, porta Triennale nei quartieri di Milano, promuovendo un coinvolgimento attivo della città. Una tappa di una tournée partecipativa in otto municipi studiata per far uscire i temi e le riflessioni di Inequalities dalle mura del Palazzo dell’Arte. Si usa una specie di caravan, un mezzo mobile personalizzato, costruito da un team di architetti di Roma, un allestimento itinerante. La proposta è rivolta essenzialmente a bambini, adolescenti e famiglie attraverso laboratori, attività libere, performance e momenti di approfondimento e incontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Triennale nei quartieri. Domani sbarca alla Barona

