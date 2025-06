La tragica morte del piccolo Amin nel lago di Bilancino Il dolore e l’urlo | No ditemi di no vi prego I residenti | Lì va chiuso

Un dolore inimmaginabile ha colpito la comunità di Barberino di Mugello: la tragica morte di Amin nel lago di Bilancino ha lasciato un vuoto profondo. La scena straziante di una madre che implora, il silenzio carico di disperazione, e la richiesta di chiudere il L236 sono un grido d’allarme che non può essere ignorato. È necessario agire subito per prevenire future tragedie e tutelare le vite di tutti.

Barberino di Mugello (Firenze), 16 giugno 2025 – "No, ditemi di no, non è possibile". Quando i sommozzatori sono riemersi dalle acque di Bilancino con il corpicino di suo figlio la voce le si è spezzata in gola. Poi un grido e il silenzio. Quello di una madre e di una famiglia letteralmente in ginocchio sull'erba delle sponde del lago stretta in una preghiera che fino alle 17.30 è stata la supplica al cielo di tutti i soccorritori e i bagnanti rimasti a riva. Una preghiera smisurata che non è bastata a riportare in vita il cuore del piccolo Amin. Cuoricino che, in base a una primissima ricostruzione, ha smesso di battere poco dopo il tuffo in acqua a circa sette metri dalla riva.