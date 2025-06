la sugar tax mette a rischio posti di lavoro e investimenti

Il primo luglio segnerà l’entrata in vigore della controversa Sugar Tax, una tassa sulle bevande zuccherate che minaccia oltre 5.000 posti di lavoro e investimenti essenziali nel settore. Le imprese italiane lanciano un appello deciso ai decisori politici affinché reconsiderino questa misura, rivelatasi inefficace dal punto di vista salutistico e dannosa per l’economia. È ora di ascoltare le voci di chi rappresenta il cuore della filiera.

IL PRIMO luglio (salvo proroghe) entrerà in vigore la tassa che colpisce le bevande zuccherate mettendo a rischio oltre 5mila posti di lavoro. E le imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia lanciano un messaggio forte e chiaro ai decisori politici affinché "si prenda atto dell'inutilità della Sugar tax, un'imposta inefficace da un punto di vista salutistico e che ha risvolti socioeconomici devastanti per l'intera filiera e per tutto il Paese". L'appello è stato lanciato dall'Associazione confindustriale e da rappresentati delle imprese, dei sindacati, del mondo accademico e scientifico insieme a esponenti istituzionali.