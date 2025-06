La storia di Conor Tracey portiere di Auckland City | Dovrò fare attenzione a bollette e affitto ma per giocare con il Bayern…

La storia di Conor Tracey, portiere dell’Auckland City, è un esempio di passione e determinazione. Tra bollette da pagare e affitto, ha trovato il coraggio di prendere ferie non retribuite per realizzare il suo sogno: affrontare il Bayern Monaco e incontrare il suo idolo. Una sfida che dimostra come i sogni possano superare anche le difficoltà più grandi, ricordandoci che la passione può spingere oltre ogni limite.

La storia di Conor Tracey, portiere dell'Auckland City che lavora come magazziniere ed è ricorso a ferie non pagate per giocare contro il suo idolo Conor Tracey, 28enne portiere dell'Auckland City, ha vissuto un'esperienza indimenticabile alla Coppa del Mondo per Club 2025. Lavoratore a tempo pieno in un'azienda farmaceutica in Nuova Zelanda, ha deciso di

Il portiere dell'Auckland City Conor Tracey lavora part-time in un magazzino di prodotti farmaceutici per veterinari e oggi ha preso 10 palloni dal Bayern. Una storia da raccontare a fine turno. Vai su Facebook

? NON SARÀ MAI SOLO UN GIOCO ? Conor Tracey - portiere dell’Auckland City - ha dichiarato di aver rinuciato a delle ferie e di aver preso dei permessi non retribuiti dal suo lavoro di carrellista in un magazzino pur di giocare il Mondiale per Club e aver Vai su X

Conor Tracey lascia il lavoro affrontare il Bayern nella Coppa del Mondo per Club 2025.

