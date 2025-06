La star 53enne rilancia il revival chunky anni ' 90

Jennifer Garner, a 53 anni, sorprende ancora una volta rilanciando il revival chunky anni '90 con un tocco di modernità. La sua nuova chioma bionda e i dettagli degli highlights dimostrano che cambiare look con eleganza non ha età, ispirando fan e fashion lover. Ma cosa si nasconde nella borsa di una star di Hollywood? Scopriamo insieme i segreti di stile e quotidianità di Jennifer Garner, un’icona che sa sempre come sorprendere.

B entornati, chunky highlights. A 53 anni, Jennifer Garner dimostra che l'arte di cambiare look con grazia non ha età. Come si vede bene in uno dei suoi post più recenti su Instagram, dove esibisce la nuova criniera bionda che illumina il viso a oltranza. Cosa c'è nella borsa di una star di Hollywood? Lo svela Jennifer Garner X Jennifer Garner torna con la testa agli anni '90. Quando si parla di star, che si tratti di social o di red carpet, una cosa è certa: dettano sempre le tendenze beauty. Anche quando si tratta di un vero e proprio tuffo indietro nel tempo. L'ultimo esempio? Mentre tutti guardano alle tendenze capelli della seconda metà del 2025, la protagonista di Alias e Daredevil punta tutto sul grande ritorno di un trend cult degli anni '90: gli highlights vistosi a contrasto netto.