La spacconata di Baby Gang in Ferrari al suo concerto Lo sputo il caos e l’amico nello staff arrestato | cosa è successo – Il video

Un concerto che sembrava destinato a infiammare i cuori dei fan si è trasformato in un episodio di caos e tensione. L’arrivo in Ferrari, i gesti sconsiderati e le scene di guerriglia con le forze dell’ordine hanno catturato l'attenzione di tutti, culminando con l’arresto di un membro dello staff. Una serata che resterà impressa come esempio di come l’eccesso possa portare a conseguenze imprevedibili... e il video racconta ogni dettaglio di questa vicenda scoppiata sotto i riflettori.

L’arrivo in Ferrari rossa fiammante, in mezzo ai fan in visibilio, lungo una strada pedonale. L’intervento degli steward e delle forze dell’ordine, il parapiglia e l’arresto. È stato un concerto ad alta tensione quello del rapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, al Carroponte di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. A finire in manette, dopo la colluttazione con gli agenti, è stato il rapper 21enne Neza, parte dell’entourage di Baby Gang. Processato per direttissima, l’artista di Legnano ha già patteggiato una condanna di un anno resistenza a pubblico ufficiale aggravata anche dall’avere commesso il fatto in un luogo aperto al pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: baby - gang - ferrari - concerto

Bergamo, commercianti sempre più spaventati. Furti e baby gang in cima alle paure - A Bergamo, i commercianti vivono un crescente senso di insicurezza: furti e baby gang emergono come le principali preoccupazioni.

Tensione al concerto di Baby Gang al Carroponte: il trapper arriva in Ferrari in area vietata, scoppia la rissa con steward e polizia. Un arresto per resistenza #babygang #SestoSanGiovanni #Milano #cronaca Vai su X

Tensioni all'inizio del concerto dei trapper Baby Gang, arriva a bordo di una Ferrari F8 con targa straniera, forzando il cordone di sicurezza Tutto immortalato da alcuni fan attraverso numerosi filmati diffusi sui social. Vai su Facebook

Baby Gang show: dall’arrivo in Ferrari al concerto all’arresto del rapper Neza. E il giallo dei ladri in casa; Baby Gang arriva al Carroponte con la Ferrari da 240mila euro (e gli sputano sull’auto); Baby Gang al concerto in Ferrari, interviene la polizia: il rapper Neeza arrestato, due agenti feriti.

Baby Gang al concerto in Ferrari, interviene la polizia: il rapper Neeza arrestato, due agenti feriti - Baby Gang, a bordo di una Ferrari, ha tentato di accedere a una zona pedonale inaccessibile alle auto, tentando di forzare il blocco degli addetti alla ... fanpage.it scrive

Baby Gang si avvicina al palco in Ferrari, interviene la Polizia - Ci sono state tensioni l'altra sera, finite con un arresto per resistenza, al concerto di Baby Gang al Carroponte a Sesto San Giovanni. Come scrive msn.com