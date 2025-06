La sommelier in trasferta | Vigilia tra chef stellati Treno all’alba poi il test

una giornata speciale, ricca di impegni e emozioni che la rendono unica nel suo percorso. Tra un viaggio tra chef stellati e una notte in treno, Chiara affronta con determinazione il suo grande giorno, dimostrando che passione e dedizione possono superare ogni ostacolo. Per lei, questa prova non è solo un esame, ma il passo verso un futuro brillante e pieno di sfide da conquistare.

CESANO MADERNO (Monza) Arriverà a casa direttamente dal lavoro, una trasferta a Firenze, tra le 6 e le 7 del mattino. Un’ora dopo Chiara Citron, 19 anni, mercoledì sarà seduta al suo banco a Limbiate per la prima prova dell’esame di maturità all’ istituto agrario Luigi Castiglioni. Per lei, insomma, niente ansia da esame: forse preferirebbe anche averla, ma non ha tempo per pensarci. "Mi sento come tanti coetanei – racconta Chiara – anche se è innegabile il merito dei miei genitori. Grazie a loro ho potuto scegliere di fare ciò che mi piace, mi sono sempre stati accanto. Anzi, alle spalle: sono stati sempre presenti nelle mie scelte e nella mia formazione, ma mai invadenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La sommelier in trasferta: "Vigilia tra chef stellati. Treno all’alba, poi il test"

In questa notizia si parla di: trasferta - sommelier - vigilia - chef

La sommelier in trasferta: Vigilia tra chef stellati. Treno all’alba, poi il test.