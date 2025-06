La sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro al concerto evento Safety Love | sul palco da Piero Pelù a Francesca Michieielin e Leo Gassmann

Preparati a vivere una serata unica nel suo genere: il 23 giugno a Gorizia, il palco di “Safety Love” si trasformerà in un palcoscenico di musica e consapevolezza, unendo intrattenimento e impegno su temi fondamentali come sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. Con artisti di spicco come Piero Pelù, Francesca Michielin e Leo Gassmann, questa seconda edizione promette di lasciare un segno indelebile, perché la protezione e la salute sono un diritto di tutti.

Il 23 giugno dalle 21 a Gorizia al Piazzale della Casa Rossa (via della Casa Rossa), si terrà la seconda edizione di “Safety Love”, una serata evento che coniugherà intrattenimento e temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di raccogliere firme di adesione alla Carta di Urbino. Sul palco: Anna Ferzetti, Ermal Meta, Francesca Michielin, Joan Thiele, Leo Gassmann, Levante, Mario Biondi, Piero Pelù, Serena Brancale e il vincitore dell’ultimo Sanremo Giovani, Settembre. Tutti saranno accompagnati dall’ Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, diretta dal Maestro Marco Battigelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro al concerto evento “Safety Love”: sul palco da Piero Pelù a Francesca Michieielin e Leo Gassmann

