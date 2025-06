La sfida della transizione ecologica e il risanamento territoriale due giorni di convegno a Francavilla al mare

La sfida della transizione ecologica e il risanamento territoriale diventano protagonisti in due intensi giorni di confronto a Francavilla al Mare. L'evento, intitolato “L'innovazione passa dal territorio”, mette in luce soluzioni innovative e strategie sostenibili per un futuro più verde e resiliente. Organizzato dalla società Tre Monti, impegnata nel risanamento del SIN di Bussi sul Tirino, promette di ispirare azioni concrete e collaborazioni efficaci per un cambiamento significativo.

Prende il via a Francavilla al Mare il programma di incontri intitolato "L'innovazione passa dal territorio: il sistema a servizio della transizione ecologica" organizzato dalla società Tre Monti - impegnata nelle attività di risanamento all'interno del Sin di Bussi sul Tirino - con.

In questa notizia si parla di: transizione - ecologica - risanamento - francavilla

