La Serie A punta Frattesi | la Juventus ci prova ma in quota è duello Napoli-Roma

La Serie A si infiamma con il duel tra Napoli e Roma per Davide Frattesi, il talento che ha acceso il calciomercato. Il 25enne centrocampista dell’Inter, dopo una stagione tra luci e ombre, si è imposto come uno dei nomi più ambiti del momento. La Juventus ci prova, ma le quote al momento puntano verso un futuro ancora tutto da scrivere. Chi sarà la prossima tappa di Frattesi? Restate sintonizzati!

Davide Frattesi accende il calciomercato. Il 25enne centrocampista dell`Inter, dopo una stagione in chiaroscuro con la maglia nerazzurra, condita. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: frattesi - serie - punta - juventus

Frattesi, il retroscena durante PSG-Inter che lo allontana dai nerazzurri: può restare in Serie A - Frattesi, protagonista di un retroscena che ha infiammato il dibattito calcistico, potrebbe dire addio ai nerazzurri dopo la finale di Champions contro il PSG.

MERCATO - La Serie A punta Frattesi: la Juventus ci prova, ma in quota è duello Napoli-Roma https://ift.tt/2cUSDvx Vai su X

La Juventus, confermato Igor Tudor alla guida, si prepara a rinforzare il centrocampo. ? L’obiettivo principale sembra essere Ederson dell’Atalanta, un profilo ideale sia sul piano tecnico che economico. Sul taccuino anche Davide Frattesi e Sandro Ton Vai su Facebook

Inter, la Serie A punta Frattesi: la Juve ci prova, ma in quota è duello Napoli-Roma; Frattesi Juve, spunta un'altra pretendente: svelate le cifre; Diretta live calciomercato 16 giugno 2025: torna Dzeko, Napoli stringe per Lucca, Juanlu e Beukema, Juve su Frattesi.

Frattesi Juve, spunta un’altra pretendente in Serie A: svelate le cifre per il possibile trasferimento del centrocampista dell’Inter. Ultime - Le ultime novità di calciomercato Come riportato da Il Messaggero, ora c’è anche la Lazio su Dav ... Come scrive juventusnews24.com

Inter, la Serie A punta Frattesi: la Juve ci prova, ma in quota è duello Napoli-Roma - Il 25enne centrocampista dell'Inter sembra pronto a trasferirsi in un'altra squadra, come confermano i bookmakers ... Si legge su fcinter1908.it