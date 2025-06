La scena della doccia di Psycho | 5 segreti che non sapevate sul momento che ha cambiato il cinema

La scena della doccia di Psycho (1960), diretta da Alfred Hitchcock, è un capolavoro che ha rivoluzionato il cinema, creando un’icona indimenticabile nel genere thriller e horror. Questo momento di pura tensione nasconde dettagli nascosti e curiosità sorprendenti ancora oggi. Per celebrare il 65° anniversario di questo film leggendario, vi sveliamo cinque segreti dietro la realizzazione di questa sequenza che ha cambiato per sempre il modo di fare cinema.

La scena della doccia di Psycho (1960), diretta da Alfred Hitchcock, è universalmente riconosciuta come una pietra miliare del cinema, capace di ridefinire il genere thriller e horror. Questo momento iconico, in cui Marion Crane (Janet Leigh) viene brutalmente assassinata, nasconde dettagli affascinanti ancora oggi. Per celebrare il 65.mo compleanno di questo cult movie vi raccontiamo cinque segreti dietro la realizzazione di questa sequenza leggendaria. La sequenza della doccia è celebre per la sua rapidità e intensità, ma richiedeva una complessità tecnica straordinaria. Hitchcock utilizzò 78 inquadrature diverse per soli 45 secondi di girato, un montaggio frenetico che amplificava il senso di shock.