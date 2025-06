La Sardegna brucia come ogni anno | decine di roghi

Ancora una volta, la Sardegna si trova ad affrontare la furia degli incendi che devastano il suo paesaggio ogni anno. Decine di roghi alimentati da vento e alte temperature minacciano la natura, costringendo vigili del fuoco, canadair e protezione civile a un impegno incessante. Centinaia di ettari di macchia mediterranea sono in fiamme, mentre si cercano le cause di questa drammatica ripetizione. La questione rimane urgente e necessita di soluzioni durature.

È accaduto ancora, come ogni anno: la Sardegna brucia. Decine di roghi che in un attimo, alimentati dal vento e dalle alte temperature, distruggono tutto ciò che incontrano. In azione canadair ed elicotteri, tra ieri e oggi sono oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco. Al lavoro anche forestali e protezione civile. In fiamme centinaia di ettari di macchia mediterranea. Si indaga sulle cause dei roghi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Sardegna brucia (come ogni anno): decine di roghi

In questa notizia si parla di: roghi - sardegna - brucia - ogni

++ Brucia la #Sardegna, 40 incendi in poche ore. La Protezione civile lancia l'allerta anche per domani ++ Vai su Facebook

Incendi in Sardegna: nel 2024 già bruciati oltre 5 mila ettari; Anche quest’anno l’Italia brucia. Profitto e crimine alimentano gli incendi; Il 2021 è stato l'anno peggiore per gli incendi in Sardegna dal 1998.

Torna il caldo ed è già allerta incendi. Ma ora l'Italia brucia meno rispetto al passato - In questi giorni in fiamme zone della Sardegna e della Puglia, ma un nuovo report di Ispra mostra come il 2024 sia stato un anno meno colpito dai roghi ... Riporta repubblica.it

Brucia la Sardegna, decine di incendi in poche ore: mezzi aerei in volo per supportare le squadre di terra - La Protezione civile lancia l’allerta per le alte temperature anche per la giornata di lunedì ... Secondo msn.com