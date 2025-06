La Sampdoria vince la gara di andata dei play-off di B | Salernitana ko 2-0

La Sampdoria di Alberico Evani fa il suo ingresso trionfale nei play-out di Serie B, battendo 2-0 la Salernitana al "Luigi Ferraris". La vittoria convincente mette i blucerchiati in una posizione di vantaggio, aprendo spiragli importanti per il ritorno. Con un primo tempo dominato e due gol cruciali di Meulensteen e Curto, la squadra genovese mostra di essere determinata a risalire la china. Ora, tutto è aperto: la sfida di ritorno promette emozioni ancora più intense.

Genova, 15 giugno 2025 - La Sampdoria di Alberico Evani vince la gara di andata dei play-out di Serie B, al "Luigi Ferraris" contro la Salernitana. Il team ligure si è imposto sui campani per 2-0. A sbloccare la gara, al 39' del primo tempo, è stato Meulensteen. Nella ripresa il raddoppio dei blucerchiati, a segno al 41' con Curto. Nel finale, nel recupero, espulsi Borini (per gioco pericoloso) da una parte e Stojanovic (fallo di reazione) dall'altra. La gara di ritorno è in programma, all'"Arechi", venerdì sera, dalle 20.30. Tabellinopagelle. SAMPDORIA (3-5-2): Cragno 6 (26' st Ghidotti 6.5); Riccio 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net