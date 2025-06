La Sampdoria non parte per il ritiro possibile rinvio del playout di Serie B con la Salernitana

La Sampdoria potrebbe non partire per il ritiro, alimentando l’incertezza sul futuro e aprendo nuovi scenari in Serie B. Con il possibile rinvio del playout contro la Salernitana, questa sfida infinita si fa ancora più intricata, lasciando tifosi e addetti ai lavori in sospeso tra speranze e preoccupazioni. La dinamicità di questa situazione richiede attenzione e nervi saldi: ogni decisione potrebbe rivoluzionare il destino di entrambe le squadre.

Si fa sempre più plausibile la possibilità di un rinvio della gara di ritorno dei playout tra Sampdoria e Salernitana. Questa sfida infinita,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Clamoroso in Serie B, Gazzetta - "Brescia penalizzato e retrocesso, Sampdoria ai playout!" Ufficiale il rinvio - La Lega Serie B ha annunciato il rinvio dei Play-Out per la stagione 2024/2025, originariamente programmati il 19 e 26 maggio.

