La Salernitana è a un bivio.

di uno stato di crisi ormai evidente. La Salernitana si trova a un bivio cruciale: continuare a sperare in miracoli o affrontare con coraggio le sfide che le attendono. La partita contro la Sampdoria ha solo enfatizzato quanto sia urgente una svolta. Ora, più che mai, è il momento di fare il punto e decidere il futuro di questa squadra.

La partita d'andata contro la Sampdoria non è stato il momento in cui ci siamo accorti che tutto era rotto. Quello lo sapevamo da tempo. È stata solo l'ennesima radiografia di controllo. L'ennesima conferma clinica di un paziente che da mesi non respira più, ma a cui continuiamo a mettere il saturimetro sperando che sia cambiato qualcosa. Un 2-0 che non ha sorpreso nessuno, perché non c'era niente da scoprire: c'era solo da prendere atto, ancora una volta, che la Salernitana non è una squadra. È una diagnosi in forma di tabellino. Ora bisogna compiere un miracolo. Non una semplice rimonta: un atto di fede calcistica al limite del surreale.