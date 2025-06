La Russia sta trasformando l’aeroporto di Kerch in un hub per droni

La Russia sta trasformando l’aeroporto di Kerch in un centro nevralgico per droni, una mossa strategica che sta attirando l’attenzione internazionale. Le immagini satellitari rivelano la creazione di un vero e proprio “dronodromo” sulla Crimea, segnando un nuovo capitolo nelle attività militari della regione. Questa riconversione, ufficializzata nel marzo 2025, potrebbe segnare un importante punto di svolta nelle dinamiche di conflitto e difesa.

Le forze armate russe starebbero allestendo in Crimea quello che, dalle immagini satellitari, sembra essere un vero e proprio "dronodromo". L'aeroporto di Kerch, situato nella parte orientale della penisola occupata dalla Russia nel 2014, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione nel corso delle ultime settimane, dopo essere stato ufficialmente riconvertito dall'uso civile a quello militare formalizzato il 4 marzo 2025, quando le autorità occupanti hanno trasferito diverse particelle di terreno dell'aeroporto al Dipartimento territoriale del ministero della Difesa russo in Crimea (come testimoniato da documenti del catasto immobiliare della Federazione Russa).

