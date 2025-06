La Russa | Ho già espresso i miei dubbi a Gravina Gattuso non è un simbolo del nostro calcio

La recente nomina di Gennaro Gattuso come commissario tecnico della Nazionale italiana ha scatenato molte discussioni. Ignazio La Russa non si è tirato indietro, esprimendo pubblicamente i suoi dubbi e criticando l’idea che Gattuso possa rappresentare un simbolo del nostro calcio. Una posizione che apre il dibattito sull’identità e i valori del nostro sport più amato. Ma cosa si nasconde dietro questa polemica?

A Ignazio La Russa non è piaciuta la scelta di Gennaro Gattuso come commissario tecnico della Nazionale italiana, subentrato dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Intervenendo alla trasmissione La politica nel pallone su Radio Rai Gr Parlamento, ha dichiarato: «Ho telefonato a Gravina prima della scelta e gli ho espresso i miei leciti dubbi. Quando Gravina dice che Gattuso è un simbolo del nostro calcio, io dico che non è proprio esatto. Semmai lo è Buffon, che forse è dietro a questa decisione, allora tanto valeva fare Buffon selezionatore. Non c’è bisogno di essere allenatori per selezionare una nazionale». 🔗 Leggi su Lettera43.it