La Russa e la crisi Ferrari | Serve Briatore Inter? Con Esposito avremmo vinto scudetto

In un clima di crescente incertezza, la proposta di La Russa di affidare la gestione della Ferrari a Flavio Briatore ha acceso discussioni appassionate tra tifosi e addetti ai lavori. La crisi della Rossa, evidenziata dai risultati del GP del Canada, richiede strategie innovative e leadership decise. Se avessimo seguito questa strada, forse avremmo vinto lo scudetto. La sfida ora è capire come risollevare le quotazioni di una delle squadre più iconiche del motorsport.

