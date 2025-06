La ruota panoramica ha un guasto e si blocca nonno e nipotina restano sospesi a 20 metri d’altezza | momenti di paura a Molfetta

In un tranquillo pomeriggio sulla banchina di San Domenico a Molfetta, nonno e nipotina desideravano condividere momenti di gioia e spensieratezza. Tuttavia, un imprevisto tecnico ha trasformato quella semplice uscita in un'esperienza di paura: la ruota panoramica si è bloccata a 20 metri d’altezza, lasciandoli sospesi in un attimo di grande tensione. Per fortuna, il loro coraggio e l’intervento tempestivo hanno permesso un finale rassicurante.

Tanto spavento ma alla fine il sospiro di sollievo per un anziano e la nipotina. Nella serata di domenica 15 giugno, infatti, i due volevano passare qualche attimo spensierato e divertente invece sono subentrate paura e preoccupazione. Intorno alle 20, un nonno e la nipotina hanno deciso di fare un giro sulla ruota panoramica sulla banchina di San Domenico a Molfetta, in provincia di Bari. A causa di un guasto tecnico, però, la giostra è rimasta bloccata. Intervento dei vigili del fuoco Il proprietario della giostra ha provato a sbloccarla senza riuscirci e così il nonno e la nipotina sono rimasti bloccati in una cabina a quasi venti metri di altezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La ruota panoramica ha un guasto e si blocca, nonno e nipotina restano sospesi a 20 metri d’altezza: momenti di paura a Molfetta

In questa notizia si parla di: nipotina - ruota - panoramica - guasto

“Presto, chiamate qualcuno”. Nonno e nipotina, paura sulla ruota panoramica: scatta l’allarme - Una tranquilla domenica sera si è trasformata in un momento di forte apprensione sul lungomare di Molfetta, dove un'improvvisa avaria sulla ruota panoramica ha fatto scattare l’allarme.

Momenti di paura ieri sera, intorno alle 20, sulla Banchina San Domenico, a Molfetta, dove la ruota panoramica si è improvvisamente bloccata a causa di un guasto tecnico. Al momento dell’incidente, una sola cabina era occupata: al suo interno una bambin Vai su Facebook

Bloccati sulla ruota panoramica, nonno e nipotina salvati dai vigili del fuoco; Nonno e nipotina bloccati sulla ruota panoramica, paura a 20 metri d'altezza; Si blocca ruota panoramica: nonno e nipote bloccati in aria a Molfetta. Salvati dai vigili del fuoco.

Nonno e nipotina bloccati sulla ruota panoramica, paura a 20 metri d'altezza - Attimi di paura nella serata di domenica 15 giugno alla ruota panoramica della banchina "San Domenico", a Molfetta, in provincia di Bari. Da msn.com

Si blocca ruota panoramica: nonno e nipote bloccati in aria a Molfetta. Salvati dai vigili del fuoco - L'attrazione installata sulla banchina San Domenico si è bloccata nella serata di domenica 15 giugno. msn.com scrive