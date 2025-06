La Roma studia l’attacco | Gudmundsson in stand-by Ezzalzouli vicino al Como

La Roma si prepara a rinforzare il suo reparto offensivo, cercando soluzioni efficaci senza sforare i vincoli del Fair Play finanziario. Con il mercato ancora aperto, la società valuta attentamente ogni mossa, puntando su colpi mirati e strategie intelligenti. Mentre Gudmundsson resta in stand-by, l’attenzione si concentra anche su Ezzalzouli, vicino al Como, nel tentativo di rinvigorire un attacco alla ricerca di nuove energie. La sfida sarà scegliere i profili più adatti per tornare protagonista.

La Roma affronta il mercato con i freni tirati, vincolata dal Fair Play finanziario e costretta a muoversi con intelligenza. Il reparto offensivo, reduce da una stagione con pochi gol all'attivo, sarà al centro delle riflessioni di Florent Ghisolfi, che dovrà puntare su colpi mirati, con un occhio alle uscite. Gudmundsson in attesa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome caldo resta Albert Gudmundsson, talento del Genoa che piace molto per duttilità e qualità tecnica. Tuttavia, la situazione giudiziaria ancora in sospeso costringe la Roma a una pausa di riflessione. Ghisolfi non ha ancora avviato contatti ufficiali col club ligure, ma valuta con attenzione la fattibilità dell'operazione, sia sotto il profilo economico (valutazione di circa 20 milioni ) sia sotto quello extra-sportivo.

