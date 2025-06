La rivoluzione sanitaria della Cina | perché Pechino ha bisogno degli Usa

La rivoluzione sanitaria della Cina rappresenta un capitolo cruciale nel suo percorso di trasformazione. Mentre Pechino si impegna a ridurre la dipendenza dagli USA e a raggiungere l’autosufficienza economica, il settore della salute pubblica rimane un ambito di collaborazione strategica. La vision di Healthy China 2030 del 2016 riflette questa volontà di unire forze per migliorare il benessere dei cittadini e rafforzare i legami internazionali, dimostrando che anche in tempi di tensione ci sono spazi per la cooperazione globale.

Se, da un lato, la Cina lavora per raggiungere l’autosufficienza economica e intende smarcarsi dalla dipendenza tecnologica statunitense, dall’altro esiste ancora un ambito nel quale Pechino e Washington possono collaborare: il campo della salute pubblica. Già , perché il Dragone ha un obiettivo preciso fissato, nero su bianco, nelle pagine che compongono un dettagliato piano lanciato nel 2016 e denominato Healthy China 2030, qualcosa che in italiano suona come Cina Sana 2030. Il gigante asiatico intende infatti ottimizzare l’ assistenza sanitaria nazionale elevandola, entro la fine del decennio, allo stesso livello di quella delle nazioni più sviluppate. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La rivoluzione sanitaria della Cina: perché Pechino ha bisogno degli Usa

