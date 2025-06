La riduzione delle tasse è una questione di libertà e democrazia

la salvaguardia del potere d'acquisto, ma anche per rafforzare i principi fondamentali di libertà e democrazia. La riduzione delle tasse sul ceto medio rappresenta un passo decisivo verso una società più equa e sostenibile, dove ogni individuo può aspirare a una vita migliore senza essere soffocato da oneri fiscali ingiustificati. È un intervento che potrebbe cambiare le regole del gioco.

In questi giorni si è tornato a parlare di ceto medio. Dapprima è stato il Censis, in un rapporto dettagliato, a lanciare l’allarme sul suo progressivo impoverimento, a causa di una tassazione che erode quasi metà di quanto legittimamente guadagnato. Al Censis ha poi indirettamente risposto Giorgia Meloni, annunciando che il governo è al lavoro per diminuire la pressione fiscale sulle classi medie. Che ciò avvenga è importante non solo per evidenti questioni di natura economica, essendo il ceto medio a produrre buona parte della ricchezza su cui si regge il Paese. Lo è, più radicalmente, per il ruolo che la classe media gioca come ceto sociale, cioè per motivi politici e morali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it