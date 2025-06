La retromarcia di Mediobanca che suona come una sconfitta

La recente retromarcia di Mediobanca, che ha posticipato l'assemblea prevista per il 25 settembre, sembra più una presa di distanza che una vittoria. Il vertice di Piazzetta Cuccia ha preferito rinviare l’approvazione dell’Ops, evitando così un possibile smacco pubblico e salvaguardando la propria credibilità. Ma cosa significa davvero questa mossa strategica per il futuro della banca?

