La retorica codarda su Ringhio e gli eroi del 2006 | Gattuso è un tecnico da salvezza la Figc lo ha scelto per disperazione

La retorica superficiale e spesso codarda che circonda la nomina di Gattuso come CT dell’Italia sembra più un atto di disperazione che una scelta strategica. Tra spruzzate di sovranismo e confusione generale, si nasconde una realtà ben diversa: un tecnico con un curriculum discutibile e una carriera segnata da fallimenti. Ma questa decisione rappresenta davvero il futuro della Nazionale? La risposta potrebbe riservare sorprese e riflessioni profonde.

C’è una spruzzata di sovranismo, tanta confusione e a ben vedere anche un pizzico di codardia nella scelta che ha portato Gennaro Gattuso a diventare il nuovo commissario tecnico dell’ Italia. Lui in panchina nonostante in curriculum abbia una sfilza di fallimenti tra Napoli, Valencia e Marsiglia, e l’anno scorso sia finito addirittura in Croazia all ’Hajduk Spalato, elevato fino alla panchina della nazionale soltanto perché è stato uno degli eroi del Mondiale 2006. Si è parlato come grande saggio di Cesare Prandelli, che è stato un ottimo ct (nella prima parte della sua esperienza, a Euro 2012, poi un disastro ai Mondiali 2014, e comunque è fuori dal calcio che conta da una decina d’anni); di altri ex azzurri come Bonucci, Perrotta e Zambrotta, non si è ben capito in che ruolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it