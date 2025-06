La Regione partecipa a celebrazioni comunità filippina toscana

La Toscana si unisce con orgoglio alle celebrazioni della comunità filippina, che ricorda il 127° anniversario dell’indipendenza dalla Spagna. Un momento di grande significato storico e culturale, in cui la regione, rappresentata dal presidente Eugenio Giani, rinnova il suo legame con le tradizioni filippine e onora il percorso di libertà e identità di un popolo che ha scritto pagine fondamentali della sua storia. La festa continua, simbolo di rispetto e valorizzazione delle diversità.

Firenze, 16 giugno 2025 – La Regione Toscana, direttamente col presidente eugenio Giani, ha portato i propri saluti alla comunutà filippina toscana che festeggia l'indipendenza dalla Spagna. Si tratta proprio del 127o anniversario della dichiarazione di indipendenza dalla Spagna, di cui le Filippine sono state colonia per tre secoli. Era il 1898, ma né la Spagna né gli Stati Uniti (a cui il territorio fu ceduto) riconobbero allora tale indipendenza e nè la nascita della Repubblica ad opera di Bonifacio ed Aguinaldo. I filippini residenti in Toscana alla fine del 2023 erano 12.331. Il dato, il più aggiornato, è quello fornito dal Rapporto sull’immigrazione 2024 redatto dall’Osservatorio sociale regionale, ovvero da Regione e Anci, l’associazione dei comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Regione partecipa a celebrazioni comunità filippina toscana

Oggi a Firenze per portare il saluto della Toscana alla comunità filippina in occasione del 127° anniversario dell’#Indipendenza. Una presenza silenziosa, operosa e ben integrata, che arricchisce il tessuto sociale della nostra regione. Vai su Facebook

