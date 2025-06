La Regione acquista 16 nuovi bus a metano | circoleranno in 4 comuni del Barese

La Puglia si conferma all’avanguardia nella mobilità sostenibile: entro il prossimo mese, entreranno in servizio 16 nuovi autobus a metano, destinati a migliorare il trasporto in quattro comuni del Barese. Questi mezzi, prodotti con i fondi del Pnrr, rafforzano l’impegno della regione per un sistema di trasporto più ecologico ed efficiente, portando a 148 i mezzi acquistati e pronti a rivoluzionare la mobilità locale.

Entro il prossimo mese verranno immatricolati e saranno pronti per entrare in servizio gli ultimi 16 autobus suburbani a metano, appartenenti alla fornitura dei 148 acquistati da Regione Puglia con le risorse del Piano Nazionale Complementare al Pnrr. Come i precedenti 132 mezzi già circolanti.

