La rassegna musicale Trauma locale prosegue con la band romagnola Manuel Pistacchio

Preparati a vivere una serata indimenticabile con la rassegna Trauma Locale al Bagno Lupo! Venerdì 20 giugno alle 21, la band romagnola Manuel Pistacchio, firma dell’etichetta Brutture Moderne, porta sul palco il loro ultimo album, Pellegrino. Un concerto da non perdere, tra emozioni intense e sonorità coinvolgenti, che ti farà scoprire ancora di più il talento di questa brillante formazione. Ti aspettiamo per un’esperienza musicale unica!

La rassegna del bagno Lupo Trauma Locale prosegue venerdì 20 giugno alle 21 con una band dell'etichetta romagnola Brutture Moderne, i Manuel Pistacchio, che presenteranno dal vivo Pellegrino, il loro terzo album uscito nel febbraio scorso. Trio formato da Diego Pasini (testi, voce e chitarra) e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La rassegna musicale "Trauma locale" prosegue con la band romagnola Manuel Pistacchio

In questa notizia si parla di: rassegna - trauma - locale - prosegue

Continua la rassegna Trauma Locale: questo weekend ospite il duo Cacao - Prosegue la rassegna Trauma Locale con un imperdibile evento: il duo Cacao, formato dagli esperti Matteo Pozzi e Diego Pasini, si esibirà domenica 18 maggio alle 18 presso lo stabilimento balneare Lupo di Lido di Savio.

La rassegna musicale Trauma locale prosegue con la band romagnola Manuel Pistacchio; La band romagnola Supermarket in concerto per la rassegna Trauma locale; Giacomo Toni in concerto al bagno Lupo di Lido di Savio.

A Lido di Savio (RA) I Supermarket trio di Alfredo Nuti - La rassegna del bagno Lupo Trauma Locale prosegue venerdì 13 giugno con la band del curatore del cartellone – Alfredo Nuti – i Supermarket, tre musicisti romagnoli, la cui ricerca è orientata ad un co ... Secondo informazione.it

Lido di Savio (RA): al bagno Lupo Giacomo Toni, autore, compositore, pianista e cantante. - La rassegna del bagno Lupo Trauma Locale prosegue venerdì 6 giugno, quando sul palco sarà protagonista della serata sarà Giacomo Toni, autore, compositore, pianista e cantante. Segnala informazione.it