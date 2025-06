La Ragione e De Vitis a Istanbul | Festa della Musica 2025 e Festival Classica

Prepariamoci a un'esperienza musicale indimenticabile nel cuore di Istanbul, dove due virtuosi italiani, Raffaele La Ragione e Andrea De Vitis, si esibiranno in una performance straordinaria per celebrare la Festa della Musica 2025 e il Festival della Musica Classica. Un evento imperdibile che unisce talento italiano e cultura turca, creando un ponte tra tradizione e innovazione. La serata promette emozioni uniche e momenti di pura poesia sonora, facendo di questo concerto un appuntamento da non perdere.

Il prossimo evento a Istanbul vedrà protagonisti due virtuosi italiani, Raffaele La Ragione con il mandolino e Andrea De Vitis alla chitarra, in una performance speciale organizzata in occasione della Festa della Musica 2025 e del Festival della Musica Classica promosso dalla Istanbul Foundation for Culture and Arts nel cuore della capitale turca.

