La puteolana Sofia Viola è Miss Mondo Italia 2025 Rappresenterà l’Italia a Miss World

Sarà  Sofia Viola a rappresentare l'Italia nel concorso di bellezza internazionale "Miss Mondo". La  ventunenne di Pozzuoli  è stata infatti proclamata vincitrice di  Miss Mondo Italia  all'Ecoresort Le Sirene di Gallipoli. Capelli castani, alta 175 cm, Viola era già stata eletta Miss Campania 2023 e ora gareggerà al concorso internazionale per eleggere la più bella del mondo, titolo che al momento è della thailandese Opal Suchata. La miss è una sportiva, ama soprattutto la pallavolo da cui ha imparato "a fare squadra" e "la condivisione", ma il suo sogno più grande è quello di recitare. Studia per diventare attrice e ha un'icona come modello, l'omonima e conterranea  Sophia Loren.