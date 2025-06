La proposta di nozze in canoa | Così ho chiesto a Julie di sposarmi su magico lago di Ridracoli

Un amore che trova il suo scenario più magico tra le acque cristalline di Ridracoli, dove Marco ha sorpreso Julie con una proposta di matrimonio indimenticabile. Sulle canoe che scivolano silenziose e avvolte dalla natura incontaminata, il loro legame si è rafforzato in un momento da fiaba, catturato dall’obiettivo dei talentuosi fotografi di LightStudio. Un sogno d’amore realizzato in uno dei luoghi più suggestivi del nostro patrimonio naturale.

È accaduto sul lago di Ridracoli. Una proposta di matrimonio, pronunciata ed accettata, sulle canoe che scivolano silenziose sulle acque verdi e pulite del lago che si incunea tra le foreste vetuste, patrimonio naturale dell’Umanità protette dal Parco nazionale. I protagonisti di questa bella storia, immortalati dai fotografi Diego e Viviana di LightStudio, sono Marco Schiavone di Lecce e Julie Rossini di Poggio Torriana (Rimini). Un amore, il loro, nato nell’agosto 2023 in Puglia dove i due si trovavano in vacanza e, nonostante un breve distacco causato dalla lontananza delle sedi di lavoro – lui lavora alla Brembo di Bergamo e lei in una nota catena di supermercati nel riminese – l’amore si è rafforzato e l’idea di una proposta di matrimonio in natura ha convinto entrambi al grande passo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it