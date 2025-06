La Promessa anticipazioni 17 giugno | Julia scopre il legame segreto tra Jana e Curro

Preparati a vivere un’altra emozionante puntata de La Promessa, in onda domani alle 19:40 su Rete 4. Tra colpi di scena e rivelazioni sorprendenti, Julia scoprirà il legame segreto tra Jana e Curro, aprendo scenari inaspettati nel cuore della soap spagnola ambientata a Córdoba. Non perderti questa avvincente evoluzione della trama, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco cosa succederà!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Margarita è divorata dai dubbi sul matrimonio, mentre Martina aiuta Jana a prepararsi per una giornata importante La Promessa torna su Rete 4 domani alle 19:40 circa. La soap spagnola, ambientata a Cordova, è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Julia viene a conoscenza del legame di sangue tra Jana e Curro e racconta tutto a Martina. Riassunto dell'episodio precedente Manuel torna in carcere da uomo libero per far visita a Don Romulo, il maggiordomo che ha confessato l'omicidio di Gregorio.

