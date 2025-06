La prima donna al vertice dell’MI6 Starmer sceglie Blaise Metreweli

In un'epoca di cambiamenti e innovazioni, il MI6 scrive una pagina storica scegliendo la sua prima donna al vertice. Blaise Metreweli, nominata dal governo guidato da Sir Keir Starmer, rappresenta un passo importante verso l'uguaglianza e la diversità nel cuore delle intelligence mondiali. Dopo oltre un secolo di leadership maschile, questa nomina apre nuove prospettive per il futuro del servizio. La sua storia promette di rivoluzionare le dinamiche di potere e di innovazione...

A 116 anni dalla fondazione, il Secret Intelligence Service (o MI6) avrà il suo primo capo donna. Sarà Blaise Metreweli, che il governo guidato da Sir Keir Starmer ha scelto come diciottesimo “C” – che oggi è chief, firmato con inchiostro verde, ma oltre un secolo fa era più semplicemente l’iniziale del primo direttore, Sir Mansfield Smith-Cumming. È considerata una predestinata: da tempo era la favorita per la successione a Sir Richard Moore, tanto che il Financial Times scrive che è “stata preparata” per prendere il timone del servizio. È stata preferita a Dame Barbara Woodward, diplomatica di carriera, attualmente rappresentante permanente alle Nazioni Unite di New York, già ambasciatrice a Pechino (soprannominata dai critici “Beijing Barbara”). 🔗 Leggi su Formiche.net